Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,16% – до 3092,54 пункта, индекс РТС снизился на 0,12% – до 1545,26 пункта.

Следует из данных Московской биржи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет