Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,16% – до 3092,54 пункта, индекс РТС снизился на 0,12% – до 1545,26 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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