Хаос в Айове. Вторые сутки не удается подсчитать голоса на кокусах Демократической партии США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс показали лучшие результаты на первых кокусах (собраниях избирателей) в ходе отбора кандидата от Демократической партии США на выборы президента в 2020 году. Об этом вечером 4 февраля сообщил телеканал CNBC.

При этом подвести итоги первичного выдвижения кандидатов вторые сутки не представляется возможным. Окончательные данные поступили только с 71% участков. Все сведения электронной системы сверяются с бумажными носителями.

В Демократической партии опровергли вероятность взлома компьютерной сети и ссылаются на «технические сбои».

По сведениям телеканала, третий результат на кокусах показала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, четвертый – экс-вице-президент Джо Байден.

В сельскохозяйственном штате проживает менее одного процента населения страны, это в основном белые американцы, поэтому Айова не отражает свойственное стране расовое и этническое разнообразие. Однако четыре раза подряд кандидатом от Демократической партии на выборах президента становился победитель кокусов в Айове.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал демократов: «Демократические кокусы стали настоящей катастрофой. Ничего не работает, точно так же, как было, когда они управляли страной».

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

11 февраля пройдут первые праймериз Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир. Кандидат от политсилы на выборы будет объявлен в июле.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет