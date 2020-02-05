Нардеп Дмитриева пришла в Верховную Раду в жакете за 47 тыс. грн

Нардеп от партии «Слуга народа» Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в одежде и обуви брендов Balmain и Le Silla. Об этом журналист Анна Стешенко сообщила в Facebook и разместила снимки депутата и скриншоты изображений ее одежды с ценами.

«Апгрейд. Сегодня в Раде депутат «Слуги народа» Оксана Дмитриева пришла не только в культовом пиджаке Balmain, изначальная стоимость которого почти €2 тыс. На красивых ножках – стеганные ботиночки Le Silla за 21 тыс. 512 грн. Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47 тыс.350 грн (за исключением бюджетной черной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70 тыс грн. Дмитриева – по образованию врач, действительный член Общественного союза «Стоматологи Украины». Явно может позволить себе такие бренды, хоть и зарплата нардепа без «депутатских» сегодня в среднем 40 тыс. грн. Но вопрос в другом: зачем? В нищей стране, где у пенсионерки 2 тыс. грн в месяц (той, что коллега по фракции Брагар рекомендовал продать элитную собаку для оплаты за газ) такое надевать в публичное место?» –написала она.

Апгрейд. Сегодня в Раде депутат «Слуги народа» Оксана Дмитриева пришла не только в культовом пиджаке Balmain,… Posted by Анна Стешенко on Teisipäev, 4. veebruar 2020

Оксана Дмитриева родилась 26 апреля 1980 года в Днепре. Она окончила Государственную Днепропетровскую медицинскую академив в 2002 году. До 2007 года проходила практику в частных клиниках родного города. С 2007 до 2015 год заведовала отделением, была заместителем главного врача по медицинским вопросам ООО «Имплантологический центр» в Киеве. С 2015 года — директор ООО «Статус Дент».

В 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии «Слуга народа» номером 106 в списке как беспартийная.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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