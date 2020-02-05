Рогозин раскритиковал шутку Урганта в отношении космонавтов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал шутку телеведущего Ивана Урганта про снижение требований к кандидатам в космонавты.
Во вторник в программе «Вечерний Ургант» ведущий шоу затронул тему снижения требований к кандидатам в космонавты.
«Если требования не снизят, Роскосмосу очень долго придется отбирать в отряд суперменов. Почему? Потому что очень высокую планку мы задрали. Но если у человека мечта полететь в космос, он этой мечтой живет, почему какое-то легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты? Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики? Почему, если человек грабил старух у метро, он не может первым спуститься на Марс?», –поинтересовался Ургант.
«Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу… Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», – написал Рогозин в Twitter.
Ранее с критикой на Урганта за эту шутку обрушился робот «Федор».
Накануне Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены, что связано с использованием более современных кораблей и большого количества автоматики. Он также отметил, что этот вопрос рассматривается Роскосмосом и ЦПК.
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