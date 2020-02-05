Рэперы Slim и Особов удалили клип про священника после жалобы православных активистов в прокуратуру

Рэперы Slim и Особов удалили клип «С легким паром» про священника после того, как активисты движения «Зов народа» подали жалобу в прокуратуру. Об этом рассказал Особов.

Жалоба на клип поступила в начале февраля, через несколько дней после его публикации. В заявлении «Зова народа» отмечается, что клип «вызвал массу недовольств среди православных христиан». Организация попросила возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Активисты обращают внимание, что в клипе «священник находится на заднем сиденье дорогого автомобиля, в кругу двух дам легкого поведения, в бардачке автомобиля находится крупная сумма денежных средств за „теневые схемы“ и пистолет».

Особов рассказал, что они не хотели никого оскорбить и планировали «привлечь внимание к проблеме, которая имеет место быть».

Накануне стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию после того, как его выступлением заинтересовалась полиция. «Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что РФ все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу», — написал тогда комик.

Напомним, ранее Мария Мотузная, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте», покидала Россию до тех пор, пока уголовное дело против нее не было прекращено.

Уголовное дело в отношении другого блогера — Руслана Соколовского — возбудили после публикации видео, где тот использовал популярную игру Pokemon Go в православной церкви — Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видеоблогер изначально был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, а затем ему снизили наказание до 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно — в приговоре обвинение в обороте спецсредств было заменено на хранение.

Еще один российский видеоблогер, стендап-комик Илья Давыдов, известный под именем Илья Мэддисон, покидал Россию и удалял все свои аккаунты в социальных сетях из-за преследования сторонниками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России). Неизвестные люди писали угрозы блогеру в интернете и ломились домой к его родителям. Причиной травли стала шутка про Коран, с которой Мэддисон выступал на стэндапе еще в 2012 году.

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