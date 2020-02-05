В Конституции России может появиться девиз страны

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с инициативой закрепить в Конституции РФ официальный девиз государства. Хамзаев предложил несколько возможных формулировок, сообщает телеканал «360».
Варианты девиза общественник изложил в своем письме сопредседателю рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павлу Крашенинникову. Среди них – «Народ – победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья». Он добавил, что государственные девизы есть у многих стран, в том числе – у США, Франции, Великобритании и Чехии, передает RT.
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