Мнение: Лауреат BAFTA

Это Ваад аль-Катеб с супругом, после получения премии BAFTA за фильм "Для Самы" про жизнь в Сирии.
А это он со своими друзьями по Сирийской Свободнйо Армии.
А это Майюф Абу Бахр.
А это курдский мальчик и Майюф Абу Бакр и известное "кино" https://twitter.com/hkx07/status/755375255422578688 (осторожно, видео 18+, премию BAFTA не получало).
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Компания Samsung запатентовала новую технологию для растягивающегося смартфона-слайдера Galaxy Fold / 2 января
- Галкин дважды проигнорировал приглашение Собчак принять участие в ее шоу / 22 декабря
- «Новая линия» представила российский бренд ультрабюджетных кнопочных мобильных телефонов / 4 декабря
- Ученые рассказали, как плохое настроение влияет на продуктивность / 26 января
- Ради денег: Цымбалюк-Романовская разоблачила бывшую жену Джигарханяна / 8 января
- Технологии: Что такое «Тор», и почему его операторы в Иране приняли украинский самолет за цель. Военные эксперты рассказывают о ЗРК, сбившем «Боинг» / 11 января
- Инсайдер показал патентные изображения нового гибкого смартфона Huawei Mate X / 19 декабря
- С начала 2020 года Влад Топалов перенёс две операции / 14 января