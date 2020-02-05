Мнение: Лауреат BAFTA

Это Ваад аль-Катеб с супругом, после получения премии BAFTA за фильм "Для Самы" про жизнь в Сирии.



А это он со своими друзьями по Сирийской Свободнйо Армии.



А это Майюф Абу Бахр.



А это курдский мальчик и Майюф Абу Бакр и известное "кино" https://twitter.com/hkx07/status/755375255422578688 (осторожно, видео 18+, премию BAFTA не получало).

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет