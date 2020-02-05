Мнение: Лауреат BAFTA

Мнение: Лауреат BAFTA

05.02.2020, 9:34, Разное

Это Ваад аль-Катеб с супругом, после получения премии BAFTA за фильм "Для Самы" про жизнь в Сирии.


А это он со своими друзьями по Сирийской Свободнйо Армии.


А это Майюф Абу Бахр.


А это курдский мальчик и Майюф Абу Бакр и известное "кино" https://twitter.com/hkx07/status/755375255422578688 (осторожно, видео 18+, премию BAFTA не получало).

Источник: Colonel Cassad



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