Новый хетчбэк Hyundai i20 попался фотошпионам

Обновленный хетчбэк Hyundai i20 удалось рассмотреть фотошпионам во время тестовых испытаний.

В частности, первый прототип данной модели ранее уже обнаруживали на дорожных заездах летом прошлого года, однако теперь тесты осуществляются на заснеженных трассах Швеции. Отличить новый хетчбэк Hyundai i20 можно по форме головной оптики, задним фонарям, а также модернизированному виду бамперов. Предполагается, что технические параметры также существенно изменятся.

Под капотом хетчбэка Hyundai i20 могут установить 1-литровый бензиновый двигатель, однако его мощность не указана. Также новинка сможет похвастаться 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Производитель пока не анонсировал старт продаж модели, а также дату официальной премьеры.

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