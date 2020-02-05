«Тур де Франс» впервые в истории стартует тремя этапами в Дании

Организаторы престижнейшего турнира по велогонкам "Тур де Франс" сообщил, что в 2021 году многодневка станет исторической. Спортсмены будут стартовать в Дании, по дорогам которой пройдут сразу три этапа. Такого ранее в истории "Большой петли" не было.

Первый этап состоится на улицах датской столицы – Копенгагена, а его протяженность составит 13 километров. Следом спортсмены проедут 190 км в рамках второго этапа, который протянется от города Роскилле до Нюборга, сообщает Спорт24.Ru. Третий этап станет наиболее живописным и пройдет среди норвежским фьордов – на полуострове Ютландия между Вайле и Сеннерборгом. Велогонщикам предстоит преодолеть 182 км.

Напомним, что в истории "Тур де Франс" уже неоднократно случались старты многодневки в других странах, таких как Англия, Нидерланды, Бельгия. В 2021 году турнир пройдет со второго по 25 июля.

Источник: Вести

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