Из российских магазинов может исчезнуть чеснок

Сотрудники Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют исчезновение чеснока с прилавков российских магазинов. Это связано с эпидемией коронавируса из Китая 2019-nCoV, сообщает телеканал «360».
Руководитель центра Андрей Дальнов пояснил, что 80% чеснока Россия закупает у КНР. Из-за разгула вируса могут возникнуть перебои в поставках продукта, в результате чего он на какое-то время пропадет из сетевых магазинов. При этом самостоятельно выращивать чеснок в необходимых объемах страна сможет лишь в 2021 году, на смену поставщиков также уйдет немало времени, передают «Ведомости».
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