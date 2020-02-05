Дело «краснодарского Франкенштейна» взято на контроль главка СКР

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль дело пластического хирурга Алены Верди.
"Краснодарский Франкенштейн", как еще называют женщину, оборудовала "клинику" у себя на дому. Там она проводила различные косметические процедуры и хирургические операции. Причем некоторых клиентов она заманивала обманом – говорила, что в клинике у нее проблемы. Итог: одна погибшая от большой кровопотери и десять пострадавших.
По мнению знакомых, у Верди есть проблемы с психикой: она любила сама себя "оперировать" – делала липосакцию и исправляла уши.
Суд уже дважды продлевал арест Алены Верди, и в общей сложности она провела под стражей около 10 месяцев. Однако 31 января женщину выпустили из СИЗО, причем произошло это без какой-либо огласки. Потерпевшие узнали об этом только спустя несколько дней, сообщает "ВГТРК Кубань".
Верди может избежать наказания, поскольку из-за заключения судебно-медицинской экспертизы, не выявившей у потерпевших тяжкого вреда здоровью, ее действия переквалифицировали на менее тяжкую статью.
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