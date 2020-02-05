Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему работы кредиторов-мошенников, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

По его словам, кредиторы выдают средства гражданину или индивидуальному предпринимателю, а затем пропадают на длительный период времени, передает «Российская газета».

При оформлении кредита оговаривается процентная ставка, пени и сумма долга. Затем кредитор может пропасть на неопределенный срок. В итоге должник, который рассчитывал погасить всю сумму быстро, не может этого сделать.

Как отмечает Лях, спустя какое-то время кредиторы появляются и сразу же подают в суд на должника с требованием сразу погасить всю сумму с процентами.

Представитель Центробанка уточнил, что любое взыскание задолженности через суд в пользу «черных» кредиторов запрещено. Однако часто при этом заключается не кредитный договор, а договор гражданско-правового характера, как между двумя физическими лицами.

Также Лях пояснил, что ряд мошеннических организаций маскируются под законно действующие компании, ведущие деятельность под надзором Банка России.

Ранее сообщалось, что микрофинансовая компания «Домашние деньги» признана банкротом.

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