Компания BMW рассказала о новинках для рынка РФ а 2020 год

Компания BMW пояснила о подготовленных для рынка РФ новинках. Представители немецкого производителя намерены предложить россиянам 4 авто для расширения модельного ряда на 2020 год.

Открывает список дополнительных предложений BMW 2-Series в модификации Gran Coupe. Этот седан будет предлагаться россиянам в марте с одним из двух силовых агрегатов на выбор. Первая сборка предусматривает установку под капот двигателя на 140 «лошадей», а вторая – 306 «лошадок». Их стоимость заявлена на уровне 2,28 млн рублей и 4,5 млн рублей соответственно.

Все сборки авто будут использовать 8-диапазонную автоматическую трансмиссию. В середине I квартала текущего года на авторынке РФ стоит ожидать появления BMW M8 в модификациях Gran Coupe и Competition Gran Coupe. Для транспортных средств предусмотрели двигатель объёмом 4,4 л, генерирующий 600 «лошадок» при работе в паре с 8-диапазонной трансмиссией и полноприводной системой. Минимальная стоимость новинки составит порядка 10,4 млн рублей.

Новые сборки BMW X5 M и X6 M станут доступны в дилерских центрах в мае с ценниками порядка 9 и 9,4 млн рублей соответственно. Впоследствии компания сообщит о начале реализации M2 CS. Данное трековое авто в корпусе купе получит двигатель на 450 «лошадок» и роботизированную трансмиссию. Впоследствии будет доступна сборка с механической КПП. Помимо этого, для россиян подготовили MINI John Cooper Works GP, оснащённый двигателем на 306 «лошадей».

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