В Ингушетии и Северной Осетии задержали 12 участников протестов против передачи земель Чечне

В Ингушетии и Северной Осетии задержали 12 участников протестов против передачи земель Чечне

05.02.2020, 9:30, Новости дня

В Ингушетии и Северной Осетии 3 и 4 февраля прошли массовые задержания активистов, участвовавших в протестах против соглашения с Чечней о границах. Задержали как минимум двенадцать человек, сообщает правозащитное общество «Мемориал».

Некоторых активистов освободили после допроса, но как минимум одному задержанному, блогера Исропила Нальгиева, сообщили о том. что он проходит по «игнушскому делу» об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК). Это обвинение было предъявлено ранее еще нескольким ингушским активистам. 

 

4 февраля в 6 утра силовики приехали к Нальгиеву с обыском, во время которого у блогера изъяли ноутбук и мобильный телефон. По данным «Мемориала», для обыска «в качестве понятых привлекли двух военнослужащих».

После этого Нальгиева и его мать повезли на допрос в региональное управление СК. Вскоре женщину отпустили в статусе свидетеля. В апреле 2019 года Нальгиева уже оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в митинге в Магасе по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушения правил проведения митинга»).

Как сообщает «Медиазона», семерых из двенадцати задержанных местных жителей отпустили после допроса.

 

​Протесты в Ингушетии начались осенью 2018 года после подписания главой Чечни Рамзаном Кадыровым и тогдашним главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым соглашения об обмене территориями между Ингушетией и Чечней. Протестующие обвиняли власти Чечни в захвате спорных территорий на границе двух республик, где находятся родовые башни и фамильные кладбища нескольких ингушских родов.

Конституционный суд России признал передачу земель законной и фактически отказал жителям Ингушетии в праве определить границу региона голосованием на всеобщем референдуме. Также был принят закон, который отдает решение земельных вопросов на откуп властям региона, а не его жителям.

26 и 27 марта 2019 года в Магасе прошли массовые митинги против изменения границы региона и передачи территорий Чечне. Около 10 тысяч человек выступили против изменений правил проведения референдумов в Ингушетии и потребовали вернуть на рассмотрение жителей региона вопрос определения границ между Ингушетией и соседними республиками. Митинг был разогнан сотрудниками Росгвардии из других регионов России.

После этого в Ингушетии арестовали несколько десятков активистов, которые выступали против «земельных соглашений», в том числе главу Совета тейпов и обвинили их в применении насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, которое якобы имело место на митинге.

Прокуратура Ингушетии также подала иск в Верховный суд республики с требованием ликвидировать общественное объединение «Ингушский комитет национального единства», в котором состоят лидеры протестов, а Минюст России внес в реестр НКО –​ «иностранных агентов» ингушскую общественную организацию «Институт социальных изменений». Это произошло после внеплановой проверки организации республиканским управлением Минюста.

 



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