«Карты, деньги, один ствол» стали добычей грабителей в Подмосковье

«Карты, деньги, один ствол» стали добычей грабителей в Подмосковье

05.02.2020, 9:30, Новости дня

Полицейские задержали троих подозреваемых в ограблении на 1 млн рублей прохожего в подмосковных Люберцах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, около кафе на улице Побратимов злоумышленники напали на двоих граждан, один из которых убежал.

«Второго потерпевшего нападавшие посадили в салон его автомобиля, а затем, угрожая физической расправой, похитили 300 тыс. рублей, банковские карты, шесть телефонов, наручные часы, травматический пистолет и личные документы. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Полицейские установили и задержали подозреваемых по месту жительства и в московском кафе. В ходе обысков обнаружено и изъято похищенное имущество. В отношении фигурантов возбуждено дело по статье «Грабеж», они арестованы.

Напомним, ранее сотрудники МВД задержали на трассе М4 «Дон» в Подмосковье двоих грабителей, которые украли у предпринимателя 312 килограммов икры на сумму более 900 тыс. рублей.



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