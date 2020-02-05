«Карты, деньги, один ствол» стали добычей грабителей в Подмосковье

Полицейские задержали троих подозреваемых в ограблении на 1 млн рублей прохожего в подмосковных Люберцах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, около кафе на улице Побратимов злоумышленники напали на двоих граждан, один из которых убежал.
«Второго потерпевшего нападавшие посадили в салон его автомобиля, а затем, угрожая физической расправой, похитили 300 тыс. рублей, банковские карты, шесть телефонов, наручные часы, травматический пистолет и личные документы. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Волк.
Полицейские установили и задержали подозреваемых по месту жительства и в московском кафе. В ходе обысков обнаружено и изъято похищенное имущество. В отношении фигурантов возбуждено дело по статье «Грабеж», они арестованы.
Напомним, ранее сотрудники МВД задержали на трассе М4 «Дон» в Подмосковье двоих грабителей, которые украли у предпринимателя 312 килограммов икры на сумму более 900 тыс. рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Китайский ученый, который заявил о создании первых в мире генетически модифицированных детей, получил три года тюрьмы / 30 декабря
- Автоновости: Медведев разрешил ввозить праворульных «японцев» без ЭРА-Глонасс / 3 декабря
- Автоновости: Стало известно о новинках Mercedes-Benz для России / 13 января
- Перенесший инсульт Носков дал концерт «Живой» / 16 декабря
- Путин поздравил с Новым годом генсека ООН и руководителей спортивных организаций / 30 декабря
- «От 130 млрд и выше» — Bloomberg подсчитал экономические потери Британии от брексита / 13 января
- ВОЗ приказал приготовиться: что ждать от страшного штамма коронавируса? / 24 января
- «Как можно быстрее». В Белом доме заявили, что Трамп выступает за скорейшее рассмотрение дела об импичменте в Сенате / 11 декабря