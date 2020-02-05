В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд

В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд

05.02.2020, 9:30, Новости дня

По итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели на родину около $12 млрд денежных переводов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины в ответ на запрос «Громадського».

«Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли хорошие показатели экспорта, которые поддерживала относительно неплохая ценовая конъюнктура на внешних рынках; рекордная урожайность аграрного сектора; умеренный рост импорта товаров, в частности, благодаря низким ценам на энергоносители; стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов», – сообщили в НБУ.

Такие объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны – на 5 гривен с начала прошлого года, напомнили в Нацбанке.

Рост курса валют в начале 2020 года регулятор объясняет спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами через получение бюджетного возмещения НДС.

1 августа 2019 года в Министерстве социальной политики Украины заявили, что более 3,2 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе.


Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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