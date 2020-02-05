США готовят новые санкции против строительства «Северного потока-2»

США готовят новые санкции против строительства «Северного потока-2»

05.02.2020, 9:30, Разное

Сенат США готовит новые санкции против строительства «Северного потока-2». Ограничительные меры затронут не только Россию, но и страны Евросоюза.
В настоящий момент строительство «Северного потока-2» привлекает массу внимания как со стороны европейских стран, так и сто стороны США. В первом случае многие заинтересованы в скорейшем завершении проекта и даже готовы инвестировать средства для ускорения этого процесса, а вот сенат Соединённых Штатов, напротив, заинтересован в прекращении строительных работ. Именно с этой целью разрабатываются новые санкции, которые затронут уже не только Россию. Они нацелены на те страны и компании, которые решат вкладывать собственные средства в «Северный поток-2».

Именно такими мерами в США намерены прекратить совместное строительство «Северного потока-2», который является угрозой для экономической стабильности Евросоюза. Согласно информации инсайдеров, новые санкции примут до конца марта.



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