Напавшего на дом главы ЦИК отправили на принудительное лечение

Суд признал невменяемым напавшего на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову. Мужчина отправлен на принудительное лечение в специализированное учреждение.

Как заявил ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, эксперты пришли к выводу, что обвиняемый в разбойном нападении страдал хроническим психическим расстройством и не мог осознавать свои действия.

Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября 2019 года. Приезжий из Казахстана проник в дом главы ЦИК в Подмосковье, но был застигнут хозяйкой дома. Он несколько раз ударил Памфилову электрошокером. В ответ она взяла в руки стул и стала бить им налетчика. После этого мужчина убежал.

Позже нападавший был задержан полицией недалеко от поселка в Истринском районе Подмосковья. На допросе он рассказал, что его залез в дом, чтобы взять продукты из холодильника, и не знал, кто в нем проживает.

Источник: Вести

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