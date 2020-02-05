Напавшего на дом главы ЦИК отправили на принудительное лечение

Напавшего на дом главы ЦИК отправили на принудительное лечение

05.02.2020, 9:30, Новости дня

Суд признал невменяемым напавшего на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову. Мужчина отправлен на принудительное лечение в специализированное учреждение.

Как заявил ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, эксперты пришли к выводу, что обвиняемый в разбойном нападении страдал хроническим психическим расстройством и не мог осознавать свои действия.

Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября 2019 года. Приезжий из Казахстана проник в дом главы ЦИК в Подмосковье, но был застигнут хозяйкой дома. Он несколько раз ударил Памфилову электрошокером. В ответ она взяла в руки стул и стала бить им налетчика. После этого мужчина убежал.

Позже нападавший был задержан полицией недалеко от поселка в Истринском районе Подмосковья. На допросе он рассказал, что его залез в дом, чтобы взять продукты из холодильника, и не знал, кто в нем проживает.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика