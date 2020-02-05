В Тюмени сел первый борт с эвакуированными из Китая. Их на две недели отправят в карантин

В тюменском аэропорту Рощино сел первый самолет с россиянами и гражданами других стран, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса. В аэропорт стянуты медики и представители МЧС, но Минобороны РФ, на чьих военных самолетах вывозили людей, утверждает, что заболевших среди вывезенных из Китая нет.

Все прибывшие будут 14 дней находиться на карантине в одном из санаториев в пригороде Тюмени. Известно, что прилетевших даже не будут заводить в здание аэропорта, а сразу погрузят в автобусы и увезут в санаторий «Градостроитель» в поселке Винзили.

«Утром прилетят два борта, – цитирует тюменское издание 72.ru представителей аэропорта. – Аэропорт будет работать штатно. Пассажиров вывезут с помощью спецавтобуса, все будет изолировано. Приезжающих – порядка 300 человек».

О том, что эвакуированных разместят именно в Тюмени, стало известно накануне, когда это подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом сами эвакуированные рассказали, что им не сообщили, куда именно их везут.

Россия объявила, что эвакуирует из Уханя 147 человек. Среди них, кроме россиян, 10 граждан Белоруссии, 3 – Казахстана, и по одному – Украины и Армении.

Санаторий «Градостроитель», где был организован карантин, находится в ведении департамента здравоохранения Тюменской области. В нем было обустроено порядка 200 коек.

Голикова пообещала, что все вывезенные из Китая в Россию люди, находясь на карантине, будут обеспечены всем необходимым:

«В Тюменской области сделано для этого все. Мы в добровольном рабочем порядке просили, чтобы была со стороны всех граждан получена информация, что если они в чем-то нуждаются, если у них есть какие-то хронические заболевания, если им нужны какие-то лекарства или что-либо другое, то им Российская Федерация в лице федерального правительства и правительства Тюменской области сделают все необходимое, чтобы их пребывание под карантином было спокойным и беспроблемным», – сказала она.

Эвакуированные из Китая на российских самолетах иностранцы, по обещанию чиновницы, смогут после карантина вернуться в свои страны.

«Тех граждан, которые являются гражданами других государств, после

двухнедельного карантина мы, если они выразят желание, направим по месту их гражданства», – сказала Голикова.

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