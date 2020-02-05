Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени

Первый самолет российских ВКС с эвакуированными из Китая гражданами РФ приземлился в аэропорту Тюмени, информирует оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

«Первый самолет из Китая (Ухань) с гражданами РФ приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В Минобороны уточнили, что на борту самолета находятся 80 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено.

Эвакуация россиян проводится 3-5 февраля. Первый самолет российских ВКС с 82 гражданами РФ вылетел из китайского Уханя во вторник вечером. За ним отправился второй самолет, на борту которого находятся 64 человека. При этом эвакуированы были не только россияне, но и несколько граждан стран СНГ.

Россиян на две недели разместят в реабилитационном центре в Тюмени.





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