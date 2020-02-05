Напавшего на Памфилову отправили на принудительное лечение

Ахад Карабалаев, обвинявшийся в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, признан судом невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Согласно заключению комиссии экспертов Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщила Петренко.
По ее словам, на основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
Ранее в СК установили, что с 2014 года подозреваемый находился в России без постоянного источника дохода и места жительства. В дом Памфиловой он проник 6 сентября, чтобы что-нибудь украсть. Председатель ЦИК оказала ему активное сопротивление, нападавший убежал и был задержан на следующий день.
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