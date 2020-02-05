Врач рассказал о самом опасном алкогольном напитке

Врач-психиатр Даниил Покровский во время общения с журналистами назвал наиболее вредный для организма человека алкогольный напиток. По его мнению таковым следует считать пиво, поскольку спирт — одна из менее вредных его составляющих.
Все прочие химэлементы в его составе, обеспечивающие вкусовые качества, наличие пены и определённый цвет, зачастую оказываются вредными для здоровья человека. Некоторые из них содержат металл кобальт. Последний оказывает токсическое воздействие на сердце. Суточная предельная дозировка этого металла содержится в 375 мл пива. И сам показатель, по словам нарколога, не зависит от цены напитка.
В качестве примера Покровский отметил художников периода средневековья, которые трудились с использованием красок на базе кобальта. Многие не смогли дожить до старости по причине токсичности металла. Врач отмечает, что любителям пива также грозит отравление этим элементом. В числе менее вредных алкогольсодержащих продуктов врач-нарколог указал красное сухое вино. Он отметил наличие в нём витаминов, антиоксидантов и микроэлементов.
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