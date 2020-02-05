В Крыму оценили слова Помпео о потере Киевом полуострова

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал проявлением здравого смысла слова госсекретаря США Майка Помпео о потере Украиной полуострова.

«Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова», – сообщил Чегринец РИА «Новости».

По его словам, в США медленно, но верно начинает возобладать здравый смысл. «Теперь дело за малым – не только де-факто, но и де-юре признать российский статус полуострова», – добавил Чегринец.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщил, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и отметил, что мировые игроки это понимают. По его словам, Киев отдал полуостров, а РФ не из тех, у кого что-то можно забрать.

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