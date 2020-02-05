МВД по Калининграду потребовало от местной газеты удалить статьи о смерти задержанного

…обварившегося кипятком в отделе полиции.
Управление МВД по Калининградской области подало иск к местной газете «Новые колеса» из-за материалов о задержанном Иване Вшивковом, который обварился горячей водой из батареи в отделе полиции и умер. Об этом сообщает «Новый Калининград».
По словам журналиста «Новых колес» Алексея Малиновского, который проходит ответчиком, МВД добивается удаления двух статей с сайта газеты: «Сварили заживо. Футболист Иван Вшивков зверски убит в полиции» и «Сварили заживо — 2. Полиция и СК заметают следы убийства футболиста». В ведомстве требуют признать их «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию УМВД РФ по Калининградской области».
Из экспертного заключения следует, что в публикациях содержится «негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти». Кроме того, заголовок первого материала, по мнению экспертов, характеризуется «семантической неполнотой», так как в нем не указано, кем конкретно был «убит» Вшивков. В заключении также говорится, что слово «полицаи» во второй статье носит презрительный характер и добавляет высказыванию смыслы, связанные с насилием и предательством, передает Малиновский.
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Напомним, бывшего футболиста Вшивкова задержали 24 октября, на него составили протокол о нахождении в пьяном виде. Полицейские утверждали, что он вел себя агрессивно, и поэтому решили оставить его на ночь в ОВД. По версии следствия, в камере Вшивков сорвал батарею и обварился кипятком. Он умер в больнице с 70% ожогов тела. Следственный комитет завел дело о халатности, двоих сотрудников отделения полиции впоследствии уволили.
Источник: Новая газета
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