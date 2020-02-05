Спорткар Porsche 924 Carrera GTS 1982 года выставлен на продажу

В Париже выставили на продажу редкий экземрляр спорткара Porsche 924 Carrera GTS, который выпущен в 1982 году.

Предложенная модель представляет интерес еще и тем, что ее выпуск изначально был ограничен 59 экземплярами. Стартовый ценник на торгах составит от 220 тысяч евро. Вместе с тем новинка Porsche 924 Carrera GTS имеет непосредственное отношение к гонкам «24 часа Ле-Ман». Выставленная в продажу версию спорткара Porsche 924 Carrera GTS представляет собой тот экземлпяр, который в течение года применялась на заводе, а ее общий пробег равен 8300 километров.

Под капотом расположен мотор с мощностью 271 л.с., который не имеет никаких дефектов и слабых позиций. Пока владелец редкого спорткара Porsche 924 Carrera GTS не называет точную дату осуществления сделки.

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