Раскрыта дата продаж седана и хетчбэка Skoda Rapid

Раскрыта дата продаж седана и хетчбэка Skoda Rapid

05.02.2020, 9:14, Новости дня

Чешский автомобильный гигант Skoda объявил дату начала продаж нового седана и хетчбэка Skoda Rapid.

Покупатели смогут приобрести новинку на китайском рынке уже к марту нынешнего года. В свою очередь, представители российского офиса указали, что вышеуказанные модели поступят на местный рынок уже к первой половине 2020 года. Напомним, цена новой модели Rapid в стандартной комплектации составляет 829 тысяч рублей.

Кроме того, данный автомобиль получит версии в седане и хетчбэке. В обоих случаях в качестве базы взяты параметры Skoda Scala. Отличить новинку можно по форме бамперов, радиаторной решетке и противотуманным фарам. Под капотом установлен 1,5-литровый мотор на 110 л.с. мощности, а также 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.



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