Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ

Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ

05.02.2020, 9:12, Новости дня

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Лос-Анджелес Кингз», возглавил список лучших снайперов лиги нынешнего сезона, сообщили СМИ.

Как сообщают «Вести», теперь на счету Овечкина 40 заброшенных шайб. Россиянин обошел чешского форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, в активе которого 38 голов. Замыкает тройку лидеров американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (37 голов).

Напомним, в декабре Овечкин посетил рождественский прием президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На праздничном вечере Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер.



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