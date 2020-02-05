Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Лос-Анджелес Кингз», возглавил список лучших снайперов лиги нынешнего сезона, сообщили СМИ.
Как сообщают «Вести», теперь на счету Овечкина 40 заброшенных шайб. Россиянин обошел чешского форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, в активе которого 38 голов. Замыкает тройку лидеров американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (37 голов).
Напомним, в декабре Овечкин посетил рождественский прием президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На праздничном вечере Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер.
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