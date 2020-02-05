Главархив рассекретил больше 11,5 тыс. документов о войне

В столичном Главархиве за последние годы сняли гриф секретности с более чем 11,5 тыс. документов периода Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении на сайте указывается, что «среди рассекреченных свыше 4,3 тыс. дел, освещающих работу Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области».

В них содержатся сведения «о выпуске оборонной продукции на промышленных предприятиях, о противопожарном состоянии объектов, работе местной противовоздушной обороны, строительстве газоубежищ и многом другом».

Еще 7,3 тыс. дел «содержат распорядительные, планово-отчетные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов».

Теперь все желающие могут ознакомиться с данными о работе городского руководства, снабжении предприятий и организаций топливом и электроэнергией, обеспечении населения продовольствием в годы войны.

Также можно узнать об эвакуации и реэвакуации особо ценного оборудования с предприятий, о мобилизациях населения на строительство оборонительных сооружений и заготовку топлива, о работе промышленности, транспорта, связи и строительных организаций.

К 75-летию Победы Главархив планирует опубликовать на своей платформе данные еще о 1,2 тыс. героях, передает ТАСС.

Ранее Главархив Москвы опубликовал уникальные фото блокадного Ленинграда.





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