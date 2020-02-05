Смолов: сильный страх мешает российским футболистам переходить в европейские клубы

Нападающий испанской "Сельты" Федор Смолов поделился своим мнением о причинах нежелания российских футболистов переходить в европейские клубы. Главной причиной этого он назвал языковой барьер.

"Сложно выделить какую-то одну причину, но одним из важных факторов является английский язык, — признается Смолов, которого цитирует Спортбокс.Ru. – Английский помогает быстро адаптироваться к новой среде, а у российских футболистов возникает сильный страх попасть в незнакомые условия".

Напомним, что Смолов в нынешнее трансферное окно перешел в "Сельту" из московского "Локомотива". По условиям арендной сделки между сторонами 29-летний россиянин будет выступать за клуб из Виго полгода. "Сельта" имеет приоритетное право выкупа форварда.

Источник: Вести

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