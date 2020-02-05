Первый самолет из Уханя приземлился в аэропорту Рощино

Первый самолет ВКС с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в тюменском аэропорту Рощино. До этого они дозаправились на аэродроме Восточного военного округа, передает телеканал "Россия 24".
В Тюмени все готово для их приема. Пассажиров сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны. Первым рейсом прибудут 80 человек, вторым — 64. Сообщается, что для них подготовили два автобуса туристического класса, которые доставят пассажиров в специальный центр, который находится в 30 километрах от Тюмени.
По данным российского посольства в Китае, в провинции Хубэй сейчас находятся почти 350 россиян. Из них на связь вышли 183. На эвакуацию согласились 147 человек. В том числе, граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.
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