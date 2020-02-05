В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий и агентство по спорту

В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий и агентство по спорту

05.02.2020, 9:06, Новости дня

В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля, пишет пресс-служба президента.

Решение о создании нового ведомства принято в соответствии с заданием главы государства.

«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами», – сказал Гончарук. 

В ходе совещания министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

Он рассказал, что изучается возможность усиления направления спорта в его ведомстве, речь идет о намерении создать соответствующее агентство.

Кроме того, планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства – по этому вопросу продолжаются консультации, пишет пресс-служба президента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика