В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий и агентство по спорту

В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля, пишет пресс-служба президента.
Решение о создании нового ведомства принято в соответствии с заданием главы государства.
«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами», – сказал Гончарук.
В ходе совещания министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.
Он рассказал, что изучается возможность усиления направления спорта в его ведомстве, речь идет о намерении создать соответствующее агентство.
Кроме того, планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства – по этому вопросу продолжаются консультации, пишет пресс-служба президента.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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