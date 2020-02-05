Флаг США на Марсе, запрет на аборты, 500 миль стены на южной границе. Полная запись речи Трампа в Конгрессе с переводом. Видео

Представители Республиканской партии в Конгрессе несколько раз прерывали речь Трампа овацией и скандированием «Еще четыре года!»
По окончании выступления президента спикер нижней палаты демократ Нэнси Пелоси демонстративно порвала копию речи, которую передал ей Трамп.
24 сентября 2019 года Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций СМИ о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского.
Финальное голосование в Сенате в рамках дела об импичменте президента Трампа намечено на 5 февраля.
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Видео: Настоящее Время / Facebook
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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