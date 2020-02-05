Мнение: О свежем поражении России, уже «историческом»

Как только дошло от слов до дела, то есть до поступков, ориентированных не на внутреннюю, а на международную аудиторию, российский президент Владимир Путин в который раз дал слабину. Его дипломатичность снова России вышла боком.

Потому что дала соседу все основания говорить об «историческом поражении» России. Чем тот и воспользовался.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович твёрдо заявил, что Польша «выиграла» исторический спор с Россией касательно событий во время Второй мировой войны. По его словам, Москва пыталась «навязать» своё видение исторических событий, «однако ей это не удалось». Основанием для такого высказывания стало в том числе и то, что речь президента России Владимира Путина на всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме была «не особенно антипольской».

А за день до того антипольские высказывания Владимира Путина, в том числе по поводу антисемитизма польского посла тех лет в Берлине, были дружно осуждены четвёркой министров иностранных дел, в которую входил и польский дипломат. Эстония, Латвия и Финляндия единодушно отвергли российские оценки и трактовки, в том числе касающиеся роли #СССР во Второй мировой.

То есть, поддержали заявления Польши, что именно Советский Союз наравне с Германией несёт ответственность за глобальный конфликт, унесший более 50 млн жизней.

После этого польский министр и заговорил о «выигрыше» своей страны в историческом споре с Россией. Мол, не одна Варшава отвергает путинскую трактовку истории. А значит, Москва проиграла…

Конечно, всё это напоминает детский сад, где главное – первее и громче заявить о своей «победе» над соперником. Среди малышни такая тактика ещё прокатывает. Но кто сказал, что Польша, удачно пересевшая с советского иждивения сначала на американское, а затем и на общеевропейское, выросла из детских штанишек?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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