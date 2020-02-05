Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед родами

Модель и супруга Джигана Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие перед родами. Сейчас она постоянно испытывает сонливость и у неё развилась аллергическая реакция.
Оксана Самойлова, на первых месяцах беременности отмечала своё нежелание рожать. Модель признавалась, что ей безумно нравится это чувство, и она хочет продлить его как можно дольше. Теперь же жена Джигана изменила своё решение. Она отметила, что с нетерпением ждёт когда уже сможет родить. Причин для этого несколько. Одной из самых значимых Оксана Самойлова называет тяжесть живота, который увеличился очень быстро. Также неприятных ощущений добавляет аллергия и постоянная сонливость.
Джиган и Оксана Самойлова держат пол ребёнка в тайне от общественности. Сейчас они находятся в Майями, где и пройдут роды. Пара останется там минимум на 11 месяцев, так как решено дать возможность ребёнку окрепнуть, прежде чем совершать сложный перелёт из США в Россию.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Письмо: «Такая вот благотворительность» / 2 февраля
- Мощный смартфон Huawei Y9s можно купить в России за 18 тысяч рублей / 19 декабря
- Мнение: Профессор Юрского периода утрётся или возвращение к образовательному стандарту 1964 года / 6 декабря
- Мнение: Почему наши новогодние обещания никогда не исполнятся / 9 января
- Эд Ширан рассказал, как похудел на 23 килограмма / 24 декабря
- Мнение: Мутация / 26 января
- Биоэнергетики рассказали об опасностях високосного 2020 года / 10 декабря
- Николаев назвал 3 негативно повлиявших на их судьбу с Пугачевой песни / 17 января