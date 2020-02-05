Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед родами

Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед родами

05.02.2020, 9:04, Разное

Модель и супруга Джигана Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие перед родами. Сейчас она постоянно испытывает сонливость и у неё развилась аллергическая реакция.
Оксана Самойлова, на первых месяцах беременности отмечала своё нежелание рожать. Модель признавалась, что ей безумно нравится это чувство, и она хочет продлить его как можно дольше. Теперь же жена Джигана изменила своё решение. Она отметила, что с нетерпением ждёт когда уже сможет родить. Причин для этого несколько. Одной из самых значимых Оксана Самойлова называет тяжесть живота, который увеличился очень быстро. Также неприятных ощущений добавляет аллергия и постоянная сонливость.

Джиган и Оксана Самойлова держат пол ребёнка в тайне от общественности. Сейчас они находятся в Майями, где и пройдут роды. Пара останется там минимум на 11 месяцев, так как решено дать возможность ребёнку окрепнуть, прежде чем совершать сложный перелёт из США в Россию.



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