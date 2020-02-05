Роспотребнадзор исключил распространение инфекции из центра для эвакуируемых из Китая

Реабилитационный центр под Тюменью, где разместят эвакуированных из эпицентра коронавируса в Китае россиян, дополнительно оборудован, поэтому исключает распространение инфекций, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Центр полностью подготовлен за короткое время. Приложен максимум усилий», – цитирует ТАСС Попову.
По словам главы Роспотребнадзора, центр дополнительно оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, а также усовершенствовали там канализацию и систему уничтожения отходов.
Попова подчеркнула, что центр был выбран в такой точке, «из которой невозможно распространение инфекции».
Для обеспечения ограничительных мероприятий в районе размещения эвакуированных из Китая россиян в Тюменской области задействована Росгвардия, передает РИА «Новости».
По словам главного государственного санитарного врача Росгвардии Владимира Рыбина, для личного состава уже сформирован запас средств индивидуальной защиты, необходимых лекарственных и дезинфицирующих препаратов.
Для личного состава, выполняющего задачи, обеспечен комплекс санитарных и протвоэпидемических мероприятий, есть все необходимое медицинское оборудование.
Напомним, первый самолет ВКС России забрал 82 человека, второй – 64. Эвакуация россиян и нескольких граждан стран СНГ проводится 3–5 февраля.
На данный момент в Китае подтверждено больше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.
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