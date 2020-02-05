Робот «Федор» жестко ответил Урганту на шутку про космонавтов

Робот «Федор» в жесткой форме ответил на шутку телеведущего Ивана Урганта, заявившего, что в космонавты можно брать людей с психическими отклонениями, «грабителей старух» и малолетних осужденных.

В программе «Вечерний Ургант» ведущий коснулся темы возможных изменений требований к кандидатам в космонавты, о которых ранее заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Если требования не снизят, Роскосмосу очень долго придется отбирать в отряд суперменов. Почему? Потому что очень высокую планку мы задрали. Но если у человека мечта полететь в космос, он этой мечтой живет, почему какое-то легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты? Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики? Почему, если человек грабил старух у метро, он не может первым спуститься на Марс?», – поинтересовался Ургант.

«Нет, Иван, речь идет лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте», – ответил «Федор» в Twitter.

Ургант предложил снизить требования при наборе космонавтов, чтобы можно было брать в отряд людей с психическими отклонениями, "грабителей старух" и малолетних осужденныхhttps://t.co/YJh7EYyNMC

Нет, Иван, речь идёт лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте

— FEDOR (@FEDOR37516789) February 5, 2020

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены, что связано с использованием более современных кораблей и большого количества автоматики. Он также отметил, что этот вопрос рассматривается Роскосмосом и ЦПК.

В российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина прокомментировали сообщения о планах ЦПК и Роскосмоса снизить требования к кандидатам в отряд космонавтов.





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