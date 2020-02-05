Семья бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке за 1,2 млрд рублей — «Проект»

Семья бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке за 1,2 млрд рублей — «Проект»

05.02.2020, 8:57, Новости дня

Семья экс-министра обороны Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,2 миллиарда рублей, выяснил «Проект».

Недвижимость (2 участка) приобрел кипрский офшор Zapadni Enterprises Limited. Это произошло в апреле 2008 года — примерно через год после того, как Анатолий Сердюков был назначен министром обороны. Ранее этот офшор связывали с сестрой Сердюкова Галиной Пузиковой.

На офшорном участке расположены три дома. Площадь двух из них — 1,4 тыс. кв. метров, еще один — огромный особняк — не стоит на учете в Росреестре.

Как отмечает «Проект», рыночная стоимость этой недвижимости составляет не менее 1,2 млрд рублей — по такой цене в Жуковке сейчас продается участок гораздо меньшей площади.

Сейчас Пузикова владеет одним автосервисом, раньше же на нее было зарегистрировано несколько бизнесов, которые заключали контракты со структурами Минобороны.

Напомним, бывший министр обороны Анатолий Сердюков был фигурантом громкого уголовного дела о финансовых нарушениях, затем стал главной фигурой в «Объединенной авиастроительной корпорации».



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