Новый внедорожник Cadillac Escalade представлен официально

Новый внедорожник Cadillac Escalade представлен официально

05.02.2020, 8:52, Новости дня

Американская компания Cadillac презентовала в Лос-Анджелесе обновленный внедорожник Cadillac Escalade.

Автомобиль отличается новым шасси, независимой задней подвеской, а также имеет размеры, схожие с актуальной версией внедорожника Chevrolet Suburban. Внешние изменения в новинке проявляются в форме решетки радиатора, стильной светодиодной оптике, а также в задних фонарях и улучшенных колесах. Вместе с тем новинка имеет три экрана, включая приборную панель.

Под капотом внедорожника Cadillac Escalade расположился 6,2-литровый бензиновый мотор, который выдает 420 л.с. мощности. Кроме того, модель имеет 3-литровый дизельный мотор, выдающий 277 л.с. Во всех комплектациях внедорожник получил 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию.



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