Модель ВАЗ-21099 почти без пробега продают за 1 млн рублей

На одном из порталов Казахстана появилось объявление о продаже отечественного седана ВАЗ-21099, который практически не имеет пробега.

Данный автомобиль выпущен в 2001 году и за весь период существования преодолел около 1 тысячи километров. Нынешний владелец ВАЗ-21099 запросил за свой экземпляр порядка 1 миллиона рублей. Кроме того, в Казахстан указанный автомобиль попал через автовоз, тогда как все последующее хранение осуществлялось в теплом и сухом гараже, исключающем коррозию кузова.

Напомним, данный автомобиль имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 72 л.с. мощности. Отечественный седан получил также 5-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Выпуск модели ВАЗ-21099 осуществлялся с 1990 по 2004 годы, после чего модель перестали обновлять.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет