Напавшего на Памфилову налетчика отправили на лечение

Напавшего на Памфилову налетчика отправили на лечение

05.02.2020, 8:51, Новости дня

У обвиняемого в разбойном нападении и проникновении в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой Ахада Карабалаева обнаружили психическое расстройство, суд направил его на принудительное лечение, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствием и судом установлено, что Карабалаев находится на территории РФ с 2014 года без постоянных места жительства и источника дохода.

«Согласно заключению комиссии экспертов, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – сообщила Петренко, слова которой приводятся на сайте СК.

На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение.

Осенью прошлого года в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал. Позже был задержан Ахад Карабалаев, который рассказал, что выбрал случайный дом для нападения.

Примечательно, что даже после нападения глава ЦИК отказалась от госохраны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому в РФ по закону положена государственная охрана. 



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