Определены сроки первого полета самолета с электродвигателем

Первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах, сообщил глава научно-технического совета, заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов.
«Мы рассчитываем, что первый испытательный полет летающей лаборатории с нашим двигателем состоится в 2020-2021 годах. Эти работы проводятся под эгидой Минпромторга России. Дальнейшая разработка электросамолетов будет прерогативой российских авиаконструкторов и Объединенной авиастроительной корпорации», – передает РИА «Новости» слова Давыдова.
Он добавил, что авиационные производители тесно сотрудничают по этому проекту с фондом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) прошли успешные демонстрационные испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт. ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках самолетов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых летательных аппаратов и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.
В ФПИ сообщили, что первый полет российского самолета с электродвигателем, как ожидается, будет совершен в 2020 году.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В «Зарядье» покажут «Русский театр в одном кадре» / 2 декабря
- Генпрокуратура представила свою позицию по закону о бытовом насилии / 4 декабря
- Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Ирак / 3 января
- Российские силовики задержали на границе с Крымом активистку Алиеву / 13 января
- Девять человек отказались от обмена и остались на подконтрольных Украине территориях – представитель боевиков «ЛНР» / 29 декабря
- Календарь: 8 января — День диктатора-обаяшки Ким Чен Ына / 8 января
- Forbes — США не видать победы в Евразии, если они не обновят транспортный флот / 23 января
- Зеленский об игорном бизнесе: Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому / 20 декабря