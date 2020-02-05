Определены сроки первого полета самолета с электродвигателем

Определены сроки первого полета самолета с электродвигателем

05.02.2020, 8:51, Новости дня

Первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах, сообщил глава научно-технического совета, заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов.

«Мы рассчитываем, что первый испытательный полет летающей лаборатории с нашим двигателем состоится в 2020-2021 годах. Эти работы проводятся под эгидой Минпромторга России. Дальнейшая разработка электросамолетов будет прерогативой российских авиаконструкторов и Объединенной авиастроительной корпорации», – передает РИА «Новости» слова Давыдова.

Он добавил, что авиационные производители тесно сотрудничают по этому проекту с фондом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) прошли успешные демонстрационные испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт. ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках самолетов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых летательных аппаратов и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.

В ФПИ сообщили, что первый полет российского самолета с электродвигателем, как ожидается, будет совершен в 2020 году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика