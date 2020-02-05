Нефть подорожала в ожидании встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут более чем на 1% в ожидании обсуждения технического комитета ОПЕК+ вопроса сокращения добычи.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,22% – до 54,62 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,11%, составив 50,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают следить за заседанием технического комитета ОПЕК+, которое проходит 4-5 февраля. Сообщалось, что ОПЕК+ не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти на заседании во вторник, но рассмотрит этот вопрос в среду.

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