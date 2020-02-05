Названы самые любимые книги россиян

Названы самые любимые книги россиян

05.02.2020, 8:42, Разное

Специалисты одного из знаменитых изданий выяснили, какие книги пользуются наибольшей популярностью среди россиян. Выяснилось, что жители страны предпочитают жанр антиутопии, сообщает телеканал «360».

Так, в список вошла «взрослая» сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», научно-фантастический роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», а также его произведение «Вино из одуванчиков». Кроме того, россияне выделили самый знаменитый антиутопический роман – «1984» Джорджа Оруэлла. В числе излюбленных оказался и роман «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, передает РИА «Новости».



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