Названы самые любимые книги россиян

Специалисты одного из знаменитых изданий выяснили, какие книги пользуются наибольшей популярностью среди россиян. Выяснилось, что жители страны предпочитают жанр антиутопии, сообщает телеканал «360».
Так, в список вошла «взрослая» сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», научно-фантастический роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», а также его произведение «Вино из одуванчиков». Кроме того, россияне выделили самый знаменитый антиутопический роман – «1984» Джорджа Оруэлла. В числе излюбленных оказался и роман «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, передает РИА «Новости».
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