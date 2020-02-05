Эпидемия коронавируса. В Китае за сутки скончалось 65 человек

Власти Китая в течение суток 4 февраля зарегистрировали 65 летальных случаев, связанных с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в сводке, которая утром 5 февраля опубликована на сайте Национальной комиссии КНР по делам здравоохранения.
Все умершие – жители провинции Хубэй, откуда начала распространяться инфекция.
Таким образом, число погибших после начала эпидемии достигло 491 человека (включая одного жителя административного района Гонконг).
Количество заболевших на материковой части Китая составило 24 324 человека. Еще 39 подтвержденных случаев зафиксированы в Гонконге, Макао и на Тайване, информирует комиссия.
892 пациента выздоровели.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался, сообщала ВОЗ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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