Эпидемия коронавируса. В Китае за сутки скончалось 65 человек

Эпидемия коронавируса. В Китае за сутки скончалось 65 человек

05.02.2020, 8:42, Новости дня

Власти Китая в течение суток 4 февраля зарегистрировали 65 летальных случаев, связанных с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в сводке, которая утром 5 февраля опубликована на сайте Национальной комиссии КНР по делам здравоохранения.

Все умершие – жители провинции Хубэй, откуда начала распространяться инфекция.

Таким образом, число погибших после начала эпидемии достигло 491 человека (включая одного жителя административного района Гонконг).

Количество заболевших на материковой части Китая составило 24 324 человека. Еще 39 подтвержденных случаев зафиксированы в Гонконге, Макао и на Тайване, информирует комиссия.

892 пациента выздоровели.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался, сообщала ВОЗ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика