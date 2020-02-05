В Москве за один день телефонные террористы «заминировали» более 1,5 тысяч объектов

Волна лжеминирований продолжилась в столице 4 февраля, неизвестные угрожали заложенными взрывными устройствами на территории свыше 1,5 тысяч объектов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера анонимы „минировали“ более 30 районных судов, свыше 150 объектов образования, полтора десятка медучреждений, все 232 станции столичного метро», — рассказал он.

По его информации, угрозы также получили храм Христа Спасителя, более 75 московских бассейнов, свыше полусотни торговых центров, магазины крупнейшей российской продуктовой сети и другие объекты.

«Эвакуация была минимальной, она затронула около 8 тыс. человек. Ни в одном случае сигналы о взрывных устройствах не подтвердились», — уточнил источник.

В разговоре с The Insider профессор ВШЭ, директор Института проблем безопасности Александр Юрченко объяснил, почему эвакуация проходит, несмотря ни на что: «Во всем мире существует правило – любое сообщение об опасности (включая минирование здания, захват заложников и т.п.) до момента внесения полной ясности считается сообщением, подлежащим проверке. В подобных случаях на первое место всегда выходит задача спасения людей. Задайте самой себе вопрос: «Если поступил такой звонок, возьму ли я на себя ответственность сказать, что это ложная информация и все могут оставаться на своих местах?» При этом Вы понимаете, что в здании школы (супермаркета) от одной до нескольких тысяч человек. Вот и все так должны думать. Важнейшая задача правоохранительных органов в такой ситуации – установить злоумышленника, понять где он находится и принять меры по нейтрализации. Это стандарт. А если злоумышленник находится в соседнем государстве и считает, что он ведет кибер-войну с врагом? Как его нейтрализовать? Ведь мы понимаем, что в данном случае ни дипломатические, ни полицейские каналы не сработают».

Напомним, 3 февраля консультативно-диагностическое отделение онкоцентра имени Блохина временно приостановило работу из-за угрозы минирования. В тот же день проводилась проверка аэропортов Домодедово и Шереметьево из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрывов.

Звонки с ложными сообщениями о минировании массово поступают в различные учреждения, и на каждое такое сообщение они обязаны реагировать — таков регламент, — ранее объяснил в разговоре с The Insider Владимир Луценко, полковник, в прошлом руководитель подразделения по борьбе с терроризмом КГБ СССР, потом России.

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