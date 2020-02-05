Врач рассказал, как легко пробуждаться по утрам

Врач рассказал, как легко пробуждаться по утрам

05.02.2020, 8:37, Новости дня

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал, как избежать плохого самочувствия после пробуждения.

Калинкин отметил, что «существует много способов, но гарантированно вам поможет только одно – лечь спать раньше», передает «Вечерняя Москва».

Он указал, что «все процессы в природе имеют колебательный характер, и сон к ним тоже относится». Для большинства людей норма – от семи до девяти часов сна.

По словам специалиста, утром превалирует быстрая фаза сна, которая негативно воздействует на организм.

«Многие нарушения случаются в быстрой фазе сна. Она постепенно преобладает к утренним часам – с семи–восьми утра, эту фазу еще называют парадоксальной», – отметил врач.

Калинкин добавил, что в это время у человека могут усугубиться кошмары и начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Надо спать свою норму и повышать качество сна», – заключил эксперт.

Ранее председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал о важности качества сна для восстановления сил.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика