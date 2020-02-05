Тяжелая БМП Т-15 «Армата» примет участие в Параде Победы

Тяжелая БМП Т-15 «Армата» с новейшим модулем АУ-220М примет участие в Параде Победы на Красной площади, сообщил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» (входит в Ростех) Георгий Закаменных.
«Модуль устанавливается на тяжелую БМП «Армата», и могу сказать, что на предстоящем юбилейном Параде Победы он будет продемонстрирован в составе подразделения БМП «Армата», – передает ТАСС слова Закаменных на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.
Напомним, во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что 24 новейших образца боевой техники будут представлены на военном параде, который пройдет 9 мая в Москве. Всего в параде будут задействованы 15 тыс. военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов.
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