Тяжелая БМП Т-15 «Армата» примет участие в Параде Победы

Тяжелая БМП Т-15 «Армата» примет участие в Параде Победы

05.02.2020, 8:37, Новости дня

Тяжелая БМП Т-15 «Армата» с новейшим модулем АУ-220М примет участие в Параде Победы на Красной площади, сообщил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» (входит в Ростех) Георгий Закаменных.

«Модуль устанавливается на тяжелую БМП «Армата», и могу сказать, что на предстоящем юбилейном Параде Победы он будет продемонстрирован в составе подразделения БМП «Армата», – передает ТАСС слова Закаменных на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

Напомним, во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что 24 новейших образца боевой техники будут представлены на военном параде, который пройдет 9 мая в Москве. Всего в параде будут задействованы 15 тыс. военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика