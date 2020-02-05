Бывшая российская фигуристка раскритиковала жизнь в Канаде

Фигуристка Екатерина Куракова, сменившая российское гражданство на польское, пожаловалась на трудности жизни в Канаде, сообщили СМИ.
«Конечно, были проблемы. Например, в Канаде в квартирах нет стиральных машин. Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить», – передает портал Sport24 слова Кураковой, отметившей высокую стоимость услуг прачечной.
По ее словам, в Канаде более калорийная пища, в связи с чем сложнее следить за весом.
«Еще в подъездах неприятный запах. Думаю, вы знаете, что в Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно», – поделилась впечатлениями спортсменка.
При этом она отметила, что другие фигуристы, например Евгения Медведева, живут в лучших условиях.
«Но это понятно, она спортсмен с большой буквы, у нее есть на это деньги, и она этого заслуживает», – сказала Куракова.
Фигуристка тренируется в группе канадского специалиста Брайана Орсера с 2018 года. После смены спортивного гражданства фигуристка стала чемпионкой Польши и победительницей турнира четырех стран – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
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