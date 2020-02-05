Бывшая российская фигуристка раскритиковала жизнь в Канаде

Бывшая российская фигуристка раскритиковала жизнь в Канаде

05.02.2020, 8:37, Новости дня

Фигуристка Екатерина Куракова, сменившая российское гражданство на польское, пожаловалась на трудности жизни в Канаде, сообщили СМИ.

«Конечно, были проблемы. Например, в Канаде в квартирах нет стиральных машин. Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить», – передает портал Sport24 слова Кураковой, отметившей высокую стоимость услуг прачечной.

По ее словам, в Канаде более калорийная пища, в связи с чем сложнее следить за весом.

«Еще в подъездах неприятный запах. Думаю, вы знаете, что в Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно», – поделилась впечатлениями спортсменка.

При этом она отметила, что другие фигуристы, например Евгения Медведева, живут в лучших условиях.

«Но это понятно, она спортсмен с большой буквы, у нее есть на это деньги, и она этого заслуживает», – сказала Куракова.

Фигуристка тренируется в группе канадского специалиста Брайана Орсера с 2018 года. После смены спортивного гражданства фигуристка стала чемпионкой Польши и победительницей турнира четырех стран – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика