Календарь: 5 февраля — День легендарного Александра Матросова

Календарь: 5 февраля — День легендарного Александра Матросова

05.02.2020, 8:36, Новости дня

В этот день в 1924 году родился Герой Советского Союза Александр Матросов.

Он родился в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск) 5 февраля 1924 года. После смерти родителей попал в Ивановский режимный детский дом, где пробыл 5 лет. С началом Великой Отечественной войны Александр рвался на фронт. И в сентябре 1942 года он был призван в Красную армию и обучался в Краснохолмском пехотном училище, а уже через два месяца в числе других курсантов отправлен на Калининский фронт.

Александр входил в состав 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады. 23 февраля (по другим данным — 27 февраля) 1943 года батальон, в котором служил Александр, сражался в районе опорного пункта деревни Плетень Псковской области. Штурмовые группы автоматчиков и бронебойщиков смогли подавить пулеметный огонь немцев в двух дзотах. А Александр Матросов подобрался к третьему дзоту и бросил в амбразуру две гранаты.

Огонь на время прекратился, но возобновился, как только батальон пошел в атаку. Александр Матросов бросился к дзоту и закрыл амбразуру своим телом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года Александру Матросову было присвоено Звание Героя Советского Союза посмертно.

Первым приказом народного комиссара обороны СССР от 8 сентября 1943 года имя А.М. Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам Матросов навечно зачислен в списки 1-й роты этой части.Похоронен Александр Матросов в Псковской области, в городе Великие Луки.

События дня:

1919 г. — первая в Европе регулярная авиалиния связала Берлин и Веймар.

1943 г. — вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.

1989 г. — начал вещание французский Eurosport, являющийся крупнейшим общеевропейским спортивным телеканалом.

Именинники:

Агата, Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван.

Родились:

Татьяна Абрамова (1975 г.) – российская актриса и певица.

Роналдо (1985 г.) — бразильский футболист.

Неймар (1992 г.) — бразильский футболист.



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