Пелоси демонстративно порвала речь Трампа

Дональд Трамп в среду обратился к Конгрессу с ежегодным посланием "О положении страны". На фоне обострения противостояния республиканцев и демократов даже это традиционное выступление американского президента не обошлось без скандалов.

Даже в ходе ежегодного послания президента США чувствуется, как обостряется конфликт между Дональдом Трампом и его противниками демократами. Часть из них демонстративно бойкотировала его выступление. Трамп в ответ отказался пожать руку спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси — своему давнему политическому противнику из Демпартии. Инцидент произошел сразу после того, как глава Белого дома передал ей текст своей речи.

Президент США заверил, что намерен прекратить войны на Ближнем Востоке. При этом уточнил: Штаты инвестировали в свои вооруженные силы рекордные два с лишним триллиона долларов. В том числе – создали Космические силы.

И снова из уст Трампа прозвучало провокационное заявление в адрес Ирана. Мол, США продолжат гнуть свою линию об убийстве иранского военачальника Сулеймани не жалеют, и санкции ужесточат, если Тегеран не станет, наконец, сговорчивее.

"Иранский режим должен отказаться от попыток получения ядерного оружия, прекратить распространение террора, смерти и разрушений, а также начать работать на благо собственного народа. Из-за наших жестких санкций иранская экономика серьезно ослабла. Мы можем помочь им улучшить ее за короткий промежуток времени, но, возможно, они слишком горды и глупы, чтобы просить об этом. Посмотрим, какую дорогу они выберут".

Несмотря на заявления о стремлениях к миру, Трам во всеуслышание пообещал свергнуть законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А на свое выступление пригласил ставленника Вашингтона в Каракасе оппозиционера Гуайдо. Причем приветствовал его лично.

Говорил глава Белого дома и об отношениях с Китаем. Обещал защитить американцев от коронавируса. И похвастался, что его стратегия сработала — и торговая сделка его личная заслуга. То есть, сообщил Трамп, что именно ему удалось противостоять масштабному уводу Китаем американских рабочих мест.

"Несколько дней назад мы подписали принципиально новое соглашение с Китаем, которое будет защищать наших рабочих, защищать нашу интеллектуальную собственность, приносить миллиарды долларов в нашу казну и открывать огромные новые рынки для продуктов, производимых и выращиваемых прямо здесь, в США".

Сенат США в среду проведет финальное голосование по импичменту Трампа. И решит, превышал ли он полномочия в телефонном разговоре с украинским коллегой Зеленским. По прогнозам, импичменту – не бывать, поскольку большинство в Сенате у республиканцев, и они не позволят отстранить своего лидера от власти. Тем более что Трамп уверенно выдвигается на переизбрание. Планы у него грандиозные. В том числе – достроить стену на границе с Мексикой, разобраться с нелегальными мигрантами и террористами, а также установить флаг США на Марсе.

Из тех, кто присутствовал в зале, этим обещаниям не рада, похоже, только Нэнси Пелоси. После выступления Трампа она демонстративно разорвала текст его речи. Видимо, обидевшись на то, что он не ответил на предложенное ранее рукопожатие.

Источник: Вести

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